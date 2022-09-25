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  • Bitiricilik konusunda üstüne yok! Valencia, Avrupa'da zirveye oturdu
Spor

Bitiricilik konusunda üstüne yok! Valencia, Avrupa'da zirveye oturdu

Takvim25 Eylül 2022 Pazar 10:34 - Güncelleme:
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Şu ana kadar hem takım hem de bireysel anlamda tarftarlarını çok mutlu eden bir performans sergileyen Fenerbahçe'de ben çok one çıkan isimlerin başında Enner Valencia geliyor.

AVRUPA'NIN ZİRVESİNDE

Süper Lig'de müthiş bir grafik çizen Ekvadorlu forvet 5 maçta 7 gol atarak tüm dikkatleri üzerine çekti. Valencia sadece gol anlamında değil, bitiricilik jonusunda da kariyer zirvesini yaşıyor. Yıldız futbolcu bu sezon Süper lig'de girdiği pozisyonların yüzde 53.8'ini gole çevirmeyi başardı.

Ekvadorlu yıldız, Avrupa'nın çok önemli isimlerini ise solladı. Valencia'nın ardından yüzde 50 bitiricilik yüzdesi olan Beto, Gonzalez ve Dolgov yer alıyor. Sezona fırtına gibi giren Haaland yüzde 40.7'lik bitiricilik oranıyla 8.sırada yer alabildi. Neymar ise yüzde 39.1'le 9. oldu.

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