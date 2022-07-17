Bitti bu iş! Cristiano Ronaldo'nun yeni adresi belli oldu

Cristiano Ronaldo geçtiğimiz sezon eski kulübü Manchester United'a geri dönmüş ve tüm dikkatlerin Premier Lig'e dönmesine neden olmuştu. Bireysel olarak başarılı sezonu geride bırakan Cristiano Ronaldo takımın Şampiyonlar Ligi'ne kalamaması sonrasında kulüpten ayrılmak istediğini söyledi. Manchester United'ın sezon öncesi kampına da katılmayan yıldız oyuncu kendisine kulüp arıyor. İspanyol medyasından Elgoldigital'in haberine Atletico Madrid transfer için resmen devrede.

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CRİSTİANO RONALDO MADRİD YOLUNDA

Atletico Madrid çalıştırıcısı Diego Simeone, Cristiano Ronaldo'nun transferi için fırsat bekliyordu. Madrid ekibi, Bayern Münih'in yıldız oyuncuyla ilgilenmediklerini açıkladıktan sonra transferde rakipsiz kaldı. İspanyollar, Cristiano Ronaldo'nun Atletico Madrid'e çok sıcak olduğunu iddia ediyor. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Madrid ekibinin Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna katmaya çok yakın olduğu belirtilirken, Portekizli yıldız PSG, Chelsea ve Bayern Münih tarafından veto yemişti.

CRİSTİANO RONALDO'DAN 27 GOLE KATKI

Portekizli yıldız 37 yaşına rağmen geçtiğimiz sezon Manchester United'a önemli katkı sağladı. 38 maça çıkan Cristiano Ronaldo 24 gol 3 asist yapmayı başardı. United, Premier Lig'i 58 puanla 6'ıncı sırada tamamladı.

Star Gazetesi