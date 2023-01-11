Bitti bu iş! Diego Rossi'nin gözünün yaşına bile bakmadı: Jesus ''Yeter artık'' dedi

Fenerbahçe'de ara transfer yaklaşırken Diego Rossi için de sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus'un raporunu yönetime verdiği ve Diego Rossi ile yolların ayrılacağı öğrenildi.

DIEGO ROSSI, SAÇ BAŞ YOLDURTTU

Sezon başından bu yana her ne kadar skora etki etse de Fenerbahçe'de performansı beklentilerin uzağında kalan Diego Rossi, eleştirilerin odağı haline geldi. Özellikle Galatasaray'a 3-0 kaybedilen derbide Uruguaylı yıldıza tepki yağdı.

JORGE JESUS, DIEGO ROSSI'NİN BİLETİNİ KESTİ

Ara transfer için çalışmalarına başlayan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus, iç transfer için de yönetime raporunu sundu. Portekizli çalıştırıcının, performansından memnun olmadığı Diego Rossi'nin satışına onay verdiği öğrenildi.

FENERBAHÇE, 5.5 MİLYON EURO ÖDEMİŞTİ

Sarı-lacivertliler Diego Rossi'yi 2021'in yazında Los Angeles FC'den kiralık olarak kadrosuna katmış ve 2022'nin yazında ise 5.5 milyon euroluk satın alma opsiyonunu ödeyerek bonservisini almıştı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Diego Rossi bu sezon Fenerbahçe formasıyla şu ana kadar 27 resmi maça çıkarken bunların 16'sında ilk 11'de yer aldı. Toplam 1426 dakika süre alan Uruguaylı oyuncu, 3 gol ve 9 asistle skora etki etti.