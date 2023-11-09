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Spor

Bitti bu iş! Fernando Muslera resmen imzayı atıyor

Galatasaray yönetimi, sözleşmesi sene sonunda bitecek olan Fernando Muslera ile ilgili flaş bir karar aldı. Yeni sezon planlamasını şimdiden oluşturan Galatasaray kurmayları için ilk rota kaleci transferi oldu. İşte detaylar...

9 Kasım 2023 Perşembe 20:37 - Güncelleme:
Bitti bu iş! Fernando Muslera resmen imzayı atıyor
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Sezona ligde şampiyonluk hedefi ile başlayan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde de önemli işlere imza atmak istiyor. Sarı kırmızılıların kalesini koruyan Uruguaylı kaleci Fernando Muslera ise kadrodaki kilit isimlerin başında geliyor.

Yeni sezon transfer planlamasını şimdiden oluşturan Galatasaray yönetimi ise ilk olarak iç transferlerden başlamak istiyor. Sarı kırmızılılar ile olan sözleşmesi sene sonu bitecek olan Fernando Muslera, Galatasaray'ın kalesini yeni sezonda da korumak için imzaya hazırlanıyor.

37 yaşındaki kalecinin performansıyla, taraftara ve yönetime güven vermesi sebebiyle Galatasaray yönetimi yeni sezonda kaleci transferinde risk almak istemiyor. Bu nedenle başarılı kaleciye, 1+1 yıllık sözleşme önerilecek. Muslera'nında bu sözleşmeye sıcak baktığı belirtiliyor.

FERNANDO MUSLERA NE DEMİŞTİ?

Fernando Muslera, Haziran 2024'te sona erecek sözleşmesiyle ilgili olarak ise "2024'e kadar kontratım var. Vücudum izin verdiği sürece oynamaya devam edeceğim. Oyuncu olarak olmasa da her zaman Galatasaray'ın da Türkiye'nin de bir parçası olmaya devam edeceğim" açıklamasında bulunmuştu.

Galatasaray'da en çok forma giyen 6'ncı futbolcu olmasıyla ilgili gelen bir soruya ise Muslera, "Birinci olmak zor tabii ki. 10 yıl daha oynamam gerekir bunun için. 2011'den beri buradayım. Ailemi burada kurdum, birçok arkadaş edindim. Buraya gelmenin çok doğru bir karar olduğunu düşünüyorum" şeklinde cevap vermişti.

GALATASARAY İSTATİSTİKLERİ

Fernando Muslera, 2011-2012 sezonunda İtalyan ekibi Lazio'dan transfer edilmişti. Uruguaylı file bekçisi, 476 maçta terlettiği Galatasaray formasıyla 6 lig şampiyonluğu yaşadı.

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