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Spor

Bitti bu iş! Hakan Çalhanoğlu'nun yeni adresi belli oldu: Dev rakam...

Hakan Çalhanoğlu'na La Liga takımlarından Atletico Madrid talip oldu. İspanyol ekibinin Inter'de başarılı bir sezon geçiren Hakan Çalhanoğlu'nu ısrarla istediği ve 25-30 milyon euro civarında bir bonservis bedeliyle transferin tamamlanacağı öne sürüldü. İşte detaylar...

Star Gazetesi15 Nisan 2022 Cuma 21:03 - Güncelleme: 15 Nisan 2022 Cuma 22:49
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Inter'de başarılı bir sezon geçiren Hakan Çalhanoğlu birçok Avrupa ekibini peşine taktı. Son olarak Hakan Çalhanoğlu için Atletico Madrid'in devreye girdiği iddia edildi. İspanyol ekibin transferi yaklaşık 25-30 milyon euro gerçekleşeceği belirtildi.

İnanılmaz başarı! Hakan Çalhanoğlu Avrupa'yı fethetti

HAKAN ÇALHANOĞLU'NA ATLETICO MADRID KANCASI

İtalya basınında yer alan haberlere göre; İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid, Hakan Çalhanoğlu için devreye girdi. İspanyol ekibinin teknik direktörü Diego Simeone'nin milli yıldızı istediği belirtildi.

RAKAM BELLİ OLDU

Haberlerde Atletico Madrid'in Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu için ısrarcı olduğu ve transferin yaklaşık 25-30 milyon euro ile gerçekleşeceği iddia edildi.

HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN INTER KARNESİ

Hakan Çalhanoğlu, bu sezon Inter formasıyla 38 resmi maçın 34'ünde ilk 11'de yer aldı. 28 yaşındaki orta saha oyuncusu bu karşılaşmalarda 7 gol ve 9 asistle takımına katkıda bulundu.

Star Gazetesi

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