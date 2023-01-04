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Spor

Bitti bu iş! Ve Hakan Çalhanoğlu transferi hayırlı olsun

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu için transferde yarış hızlanıyor. Yıldız futbolcu için Avrupa'nın önde gelen kulüpleri devreye girdi. Hakan Çalhanoğlu ise transferde mesajı çok net verdi. İşte detaylar...

Star Gazetesi4 Ocak 2023 Çarşamba 08:14 - Güncelleme:
Bitti bu iş! Ve Hakan Çalhanoğlu transferi hayırlı olsun
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Kariyerine İtalya Serie A'da devam eden Hakan Çalhanoğlu sözleşmesinin bitimine henüz 1.5 sene bulunmasına rağmen bir çok kulüpten transfer teklifi alıyor. Kulübü Inter'in de takımda tutmak istediği milli yıldız geçtiğimiz günlerde İtalyan basınına konuştu. Hakan Çalhanoğlu kariyeri hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN MESAJI NET

Gelecek ay 29 yaşına girecek olan yıldız futbolcu 2017 yılından bu yana İtalya Serie A'da mücadele ediyor. Geçtiğimiz sezon 8 gol 12 asistlik performans sergileyen Hakan Çalhanoğlu bu sezon da takımına önemli katkı sağlıyor. Teknik direktör Simone Inzaghi'nin orta sahada önemli görev verdiği oyuncu Inter'de kilit oyuncu rolünde. Öte yandan geçtiğimiz günlerde İtalyan basınına konuşan Hakan Çalhanoğlu, "Sportif direktör, 2024'te sona erecek olan sözleşmemin yenilenmesi için beni henüz görüşmeye çağırmadı. Bu konu hakkında çok fazla konuşmak istiyorum, beni aramasını bekliyorum. İtalya'yı seviyorum, kariyerimin sonunda bile Milano'da kalmak istiyorum." dedi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

30 puan ile ligde 5'inci sırada bulunan Inter zirvede epey geride kaldı. Napoli'nin ilk sırada bulunduğu ligde puan farkı tam 11... İnişli çıkışlı performans sergileyen Inter'de Hakan Çalhanoğlu bu sezon 20 resmi maça çıktı. 17 kez ilk 11'de sahaya çıkan oyuncu 3 gol 5 asistlik performans sergiledi.

Star Gazetesi

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