Bitti bu iş! Ve Mostafa Mohamed gidiyor: Rakam resmen belli oldu

Galatasaray'daki inişli çıkışlı performansıyla bir türlü beklentileri karşılayamayan Mostafa Mohamed, sezon sonu ayrılmak istiyor. Sarı-kırmızılılar ise özellikle Fransız takımları tarafından takip edilen Mostafa Mohamed için en az 10 milyon euro gelir elde etmeyi planlıyor.
Geçtiğimiz ara transfer döneminde Galatasaray'ın 4 milyon dolar karşılığında bonservisini aldığı Mostafa Mohamed, bu sezon performansıyla beklentileri bir türlü karşılayamadı. Mısırlı golcünün sezon sonu takımdan ayrılmak istediği ve sarı-kırmızılıların da gelecek teklifleri dinleyeceği öğrenildi.
EN AZ 10 MİLYON EURO BEKLENİYOR
Sarı-kırmızılılar Mostafa Mohamed'in transferinden en az 10 milyon euro gelir elde etmeyi planlıyor. 24 yaşındaki golcüyü Fransa Ligue 1 ekiplerinden Bordeaux, Lille ve Montpellier yakından takip ediyor.
Mostafa Mohamed, bu sezon Galatasaray formasıyla 38 resmi maçın 15'inde ilk 11'de yer aldı. 24 yaşındaki Mısırlı golcü bu karşılaşmalarda 7 gol ve 5 asistle takımına katkıda bulundu.