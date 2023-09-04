İSTANBUL 27°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Eylül 2023 Pazartesi / 19 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,7722
  • EURO
    28,9354
  • ALTIN
    1668.31
  • BIST100
    8141.33
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Bizim Çocuklar, Ermenistan maçı hazırlıklarına başladı
Spor

Bizim Çocuklar, Ermenistan maçı hazırlıklarına başladı

A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda 8 Eylül Cuma günü Eskişehir'de Ermenistan ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

AA4 Eylül 2023 Pazartesi 19:08 - Güncelleme:
Bizim Çocuklar, Ermenistan maçı hazırlıklarına başladı
ABONE OL

Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Stefan Kuntz yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

İdmanda, 24 kişilik aday kadrodan 16 futbolcu yer aldı.

Stefan Kuntz, antrenman öncesinde Atletico Madrid'e transfer olan Çağlar Söyüncü ve Manchester United'a transfer olan Altay Bayındır ile kısa süre sohbet etti.

Kuntz, idman başladıktan sonra da saha kenarında Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu Üyesi ve A Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop ile görüştü.

- Salih Uçan ve Cenk Özkacar ayrı çalıştı

A Milli Futbol Takımı'nda hafif sakatlıkları bulunan Salih Uçan ve Cenk Özkacar, takımdan ayrı koşu çalışması yaptı.

Salih ve Cenk, bir süre sonra sahadan ayrıldı. Tedbir amaçlı dinlendirilen Umut Nayir de takımla çalışmadı. Antrenman için sahaya gelen Umut, daha sonra tesislere döndü.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, istasyon ve pas çalışmasıyla sürdü. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Ermenistan karşılaşmasının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği belirtildi.

Ay-yıldızlı takım, Ermenistan maçının hazırlıklarına yarın çift antrenmanla devam edecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.