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Spor

Blake Griffin emekli oldu!

14 yıllık kariyerinde altı kez All-Star seçilen 35 yaşındaki Griffin, profesyonel basketbolu bıraktığını açıkladı.

17 Nisan 2024 Çarşamba 12:09 - Güncelleme:
Blake Griffin emekli oldu!
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Eski NBA süperstarı Blake Griffin, NBA'den emekli olduğunu duyurdu.

En iyi döneminde ligin en patlayıcı sporcularından biri olan ve acımasız poster smaçlarıyla ligi domine eden Griffin, en son 2022-23 sezonunda Boston Celtics'le bir yıllık anlaşma yaparak ligde forma giymiş ve 41 maçta 4.1 sayı, 3.8 ribaund ve 1.5 asist ortalamaları yakalamıştı.

2011 Smaç Yarışması şampiyonu, en çok kendisini 2009'da ilk sıradan draft eden LA Clippers'ta geçirdiği sekiz buçuk yılla hafızalara kazınmıştı. 2010-11 sezonunda 82 maçın tamamında oynayan Griffin, 22,5 sayı, 12,1 ribaund ve 3,8 asist ortalamaları yakalayarak Yılın Çaylağı ödülünü kazanmış ve ilk sezonunda All-Star seçilmeyi başarmıştı.

Griffin, DeAndre Jordan ve Chris Paul ile birlikte Clippers'ın 2013-14 sezonunda 57 galibiyetle Doc Rivers yönetiminde zirveye çıktığı "Lob City" döneminin başlamasına yardımcı olan ana aktörlerden biriydi.

Geçirdiği sakatlıklar sonrası 2018-19 sezonunda Detroit Pistons'ta oyununu yeniden şekillendiren Griffin, burada kariyerinin en iyisi olan 24,5 sayı, 7,5 ribaund ve 5,4 asist ortalamalarını yakalayarak çok yönlü bir oyuncu haline gelmişti.

  • Blake Griffin
  • basketbol
  • emekli

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