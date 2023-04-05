Boca Juniors'a yeni stat projesi!

Başkan adayı Jorge Reale, Demarchi Adası'nda yeni bir Bombonera Stadyumu projesini tanıttı.

Reales'in sloganı "yeni Bombonera'nın hayali yaklaşıyor".Marca'da yer alan habere göre; Reale, Brandsen 805'te, mevcut Bombonera'dan bir kilometreden biraz daha uzakta, Demarchi Adası'nda 15 hektarlık bir alana yeni bir stadyum inşa etmeyi planlıyor.

Mimar Enrique Lombardi'nin bir projesi olan La Bombonera 360, 444 VIP alanı, 78 televizyon yayın kabini ve 4 bin kişilik otopark kapasitesine sahip olacak.Boca Juniors'ın 315 bin üyesi bulunuyor. Bu nedenle şu an Bombonera stadyumunun 59 bin kişilik kapasitesi kulüp için sorun teşkil ediyor.

Ayrıca Jorge Reale'nin Bombonera planı ile kadın takımının ve alt yapıların genel merkezi olarak aktif olmaya devam etmesi hedefleniyor.Boca'nın başkan adayı Jorge Reale Instagram'da yaptığı paylaşımında, "Bu hayali gerçekleştirirsek La Boca'dan ayrılmayacağız ve efsanevi Bombonera'mızı ayakta tutacağız. Arjantin'in en büyüğüyüz, bunu hak ediyoruz!" ifadelerini kullandı.