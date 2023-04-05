İSTANBUL 9°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Nisan 2023 Çarşamba / 15 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,2558
  • EURO
    21,2416
  • ALTIN
    1252.34
  • BIST100
    5008.84
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Spor

Boca Juniors'a yeni stat projesi!

Arjantin'in lokomotif takımlarında Boca Juniors'un 2023 yılı başkan adayı olan Jorge Reale, yeni stat projesini tanıttı.

5 Nisan 2023 Çarşamba 11:38 - Güncelleme:
Boca Juniors'a yeni stat projesi!
ABONE OL

Başkan adayı Jorge Reale, Demarchi Adası'nda yeni bir Bombonera Stadyumu projesini tanıttı.

Reales'in sloganı "yeni Bombonera'nın hayali yaklaşıyor".Marca'da yer alan habere göre; Reale, Brandsen 805'te, mevcut Bombonera'dan bir kilometreden biraz daha uzakta, Demarchi Adası'nda 15 hektarlık bir alana yeni bir stadyum inşa etmeyi planlıyor.

Mimar Enrique Lombardi'nin bir projesi olan La Bombonera 360, 444 VIP alanı, 78 televizyon yayın kabini ve 4 bin kişilik otopark kapasitesine sahip olacak.Boca Juniors'ın 315 bin üyesi bulunuyor. Bu nedenle şu an Bombonera stadyumunun 59 bin kişilik kapasitesi kulüp için sorun teşkil ediyor.

Ayrıca Jorge Reale'nin Bombonera planı ile kadın takımının ve alt yapıların genel merkezi olarak aktif olmaya devam etmesi hedefleniyor.Boca'nın başkan adayı Jorge Reale Instagram'da yaptığı paylaşımında, "Bu hayali gerçekleştirirsek La Boca'dan ayrılmayacağız ve efsanevi Bombonera'mızı ayakta tutacağız. Arjantin'in en büyüğüyüz, bunu hak ediyoruz!" ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.