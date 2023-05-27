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Spor

Bochum, Bayern Leverkusen'i devirerek lige tutundu

Bundesliga'nın son haftasında ligde kalma savaşı veren Bochum rakibi Bayer Leverkusen'i 3-0'lık skorla mağlup etti. Bu skorla Bochum gelecek sezon Bundesliga'da mücadele vermeye devam edecek.

27 Mayıs 2023 Cumartesi 19:19 - Güncelleme:
Bochum, Bayern Leverkusen'i devirerek lige tutundu
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Almanya Bundesliga'nın son haftasında Thomas Letsch'in ekibi Bochum ile Xabi Alonso'nun yönetimindeki Bayer Leverkusen karşı karşıye geldi.

Vonovia Ruhrstadion'da oynanan maçı Bochum 3-0'lık skorla kazanırken goller; 19. dakikada Philipp Förster, 34. dakikada Takuma Asano ve 86. dakikada Kevin Stöger'den geldi. Bayer Leverkusen'de Amine Adli 8. dakikada kırmızı kart gördü.

Bu sonuça birlikte 35 puana ulaşan Bochum ligde kalmayı başarırken 50 puanda kalan Bayer Leverkusen sezonu 6. sırada tamamladı.

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