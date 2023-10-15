Bodrum Belediye Bodrumspor, VakıfBank'ı mağlup etti!

Türkiye Voleybol Federasyonu KFC Kadınlar 1'inci Lig A Grubu 2. hafta karşılaşmasında Bodrum Belediye Bodrumspor sahasında Vakıfbank'ı konuk etti. Binnaz Karakaya Spor Salonu'ndaki karşılaşmayı 2 bine yakın sporsever izledi. Karşılaşmayı aynı zamanda Bodrumspor Başkanı Rıza Karakaya ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri takip etti. Karşılaşmanın ilk anlarından itibaren Bodrum taraftarı takımına destek verdi. Bodrum'un İncileri 25-23, 23-25, 33-31, 17-25, 15-11 setlerle salondan 3-2 galip ayrıldı. Bu skorla birlikte Bodrum'un İncileri puanını 3'e yükseltti.

Öte yandan, Bodrum'un İncileri ligin ilk haftasında Bahçelievler Belediye'ye 3-2 mağlup olmuştu.