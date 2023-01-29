Bodrumspor, Adanaspor'u 89'da devirdi

Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında Adanaspor ile Bodrumspor, Yeni Adana Stadı'nda karşılaştı. Konuk takım 21. dakikada Kenan Özer ve 89. dakikada Aminu Umar'ın attığı gollerle Adanaspor'u 2-1 yendi. Turuncu beyazların tek golü 61'de Jallow'dan geldi.
Stat: Yeni Adana
Hakemler: Feridun Daldaş, Mehmet Şahan Yılmaz, Mehmet Şengül
Adanaspor: Ahmet Kıvanç, Yiğithan Güveli, Benasser, Tetteh (Dk. 38 Jallow), Pedro Nuno (Dk. 38 Sacko), Burak Çoban, Iseka (Dk. 82 Hakkı Türker), Abdurrahman Canlı, Roche (Dk. 10 Hüseyin Öztürk), Emre Kaplan, Ferhat Katipoğlu
Bodrumspor: Diogo Sousa, Erkan Değişmez (Dk. 71 Musah Mohammed), Süleyman Özdamar, Samet Yalçın (Dk. 77 Hakan Yeşil), Kenan Özer, Imeri (Dk. 60 Recep Aydın), Üzeyir Ergün, Onur Akbay, Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 71 Aminu Umar), Celal Dumanlı (Dk. 77 Koray Kılınç), Cenk Şen
Goller: Dk. 21 Kenan Özer (Penaltıdan), Dk. 89 Aminu Umar (Bodrumspor), Dk. 61 Jallow (Adanaspor)
Sarı kartlar: Dk. 25 Süleyman Özdamar, Dk. 37 Samet Yalçın (Bodrumspor), Dk. 27 Kemal Kılıç (Teknik Direktör), Dk. 38 Yiğithan Güveli (Adanaspor)