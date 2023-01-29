İSTANBUL 6°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Ocak 2023 Pazar / 8 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8116
  • EURO
    20,4382
  • ALTIN
    1164.91
  • BIST100
    5191.83
Spor

Bodrumspor, Adanaspor'u 89'da devirdi

Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında Bodrumspor, deplasmanda Adanaspor'u 2-1 yendi.

29 Ocak 2023 Pazar 16:11 - Güncelleme:
Bodrumspor, Adanaspor'u 89'da devirdi
ABONE OL

Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında Adanaspor ile Bodrumspor, Yeni Adana Stadı'nda karşılaştı. Konuk takım 21. dakikada Kenan Özer ve 89. dakikada Aminu Umar'ın attığı gollerle Adanaspor'u 2-1 yendi. Turuncu beyazların tek golü 61'de Jallow'dan geldi.

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Feridun Daldaş, Mehmet Şahan Yılmaz, Mehmet Şengül

Adanaspor: Ahmet Kıvanç, Yiğithan Güveli, Benasser, Tetteh (Dk. 38 Jallow), Pedro Nuno (Dk. 38 Sacko), Burak Çoban, Iseka (Dk. 82 Hakkı Türker), Abdurrahman Canlı, Roche (Dk. 10 Hüseyin Öztürk), Emre Kaplan, Ferhat Katipoğlu

Bodrumspor: Diogo Sousa, Erkan Değişmez (Dk. 71 Musah Mohammed), Süleyman Özdamar, Samet Yalçın (Dk. 77 Hakan Yeşil), Kenan Özer, Imeri (Dk. 60 Recep Aydın), Üzeyir Ergün, Onur Akbay, Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 71 Aminu Umar), Celal Dumanlı (Dk. 77 Koray Kılınç), Cenk Şen

Goller: Dk. 21 Kenan Özer (Penaltıdan), Dk. 89 Aminu Umar (Bodrumspor), Dk. 61 Jallow (Adanaspor)

Sarı kartlar: Dk. 25 Süleyman Özdamar, Dk. 37 Samet Yalçın (Bodrumspor), Dk. 27 Kemal Kılıç (Teknik Direktör), Dk. 38 Yiğithan Güveli (Adanaspor)

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.