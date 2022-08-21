Bodrumspor, Ankara'da 3 golle kazandı

Spor Toto 1. Lig'in 2. haftasında Bodrumspor deplasmanda Ankara Keçiörengücü'nü 3-1 yendi.
STAT: Aktepe
HAKEMLER: Mehmet Türkmen, Hüseyin Aylak, Emir Eray Eyisoy
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ: Metin Uçar, Erhan Kartal, Erkam Reşmen, Aykut Demir, Muharrem Cinan (Taha Batuhan Yayıkcı dk. 36), Mikail Okyar (Abdullah Aydın dk. 63), Bardhi (Hamza Gür dk. 46), Olawoyin, Muhammed, Camara (Melih İnan dk. 36), Balaj (Mara dk. 36).
BODRUMSPOR: Ali Türkan, Süleyman Özdamar, Samet Yalçın (Yekta Kurtuluş dk. 80), Süleyman Güneş (Jahovic dk. 46), Üzeyir Ergün, Mohammed (Erkan Değişmez dk. 87), Onur Akbay, Celal Dumanlı (Kenan Özer dk. 46), Bahadır Erol (İmeri dk. 88), Cenk Şen, Recep Aydın.
GOLLER: Bahadır Erol (dk. 4), Celal Dumanlı (dk. 29), Kenan Özer (dk. 90+2) (Bodrumspor), Melih İnan (dk. 82) (Keçiörengücü)
SARI KARTLAR: Mohammed, Kenan Özer (Bodrumspor), Erhan Kartal (Keçiörengücü)