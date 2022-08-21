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Spor

Bodrumspor, Ankara'da 3 golle kazandı

Bodrumspor, Spor Toto 1. Lig'in ikinci hafta mücadelesinde deplasmanda konuk olduğu Ankara Keçiörengücü'nü 3-1 mağlup etti.

İHA21 Ağustos 2022 Pazar 18:57 - Güncelleme:
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Spor Toto 1. Lig'in 2. haftasında Bodrumspor deplasmanda Ankara Keçiörengücü'nü 3-1 yendi.

STAT: Aktepe

HAKEMLER: Mehmet Türkmen, Hüseyin Aylak, Emir Eray Eyisoy

ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ: Metin Uçar, Erhan Kartal, Erkam Reşmen, Aykut Demir, Muharrem Cinan (Taha Batuhan Yayıkcı dk. 36), Mikail Okyar (Abdullah Aydın dk. 63), Bardhi (Hamza Gür dk. 46), Olawoyin, Muhammed, Camara (Melih İnan dk. 36), Balaj (Mara dk. 36).

BODRUMSPOR: Ali Türkan, Süleyman Özdamar, Samet Yalçın (Yekta Kurtuluş dk. 80), Süleyman Güneş (Jahovic dk. 46), Üzeyir Ergün, Mohammed (Erkan Değişmez dk. 87), Onur Akbay, Celal Dumanlı (Kenan Özer dk. 46), Bahadır Erol (İmeri dk. 88), Cenk Şen, Recep Aydın.

GOLLER: Bahadır Erol (dk. 4), Celal Dumanlı (dk. 29), Kenan Özer (dk. 90+2) (Bodrumspor), Melih İnan (dk. 82) (Keçiörengücü)

SARI KARTLAR: Mohammed, Kenan Özer (Bodrumspor), Erhan Kartal (Keçiörengücü)

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