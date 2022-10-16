Bodrumspor deplasmanda Erzurumspor'u devirdi

Spor Toto 1. Lig'in 9. haftasında Erzurumspor FK sahasında Bodrumspor A.Ş.'ye 2-1 mağlup oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

9. dakika da Bodrumspor'da Cenk Şen aldığı pasla rakiplerini geçerek kaleci ile karşı karşıya kaldı. Kaleciyi geçen Cenk Şen topu ağlara gönderdi. Ancak Bodrumsporlu oyuncu Samet Yalçın'ın rakip kaleciye yaptığı faul sonrası hakem VAR'a giderek golü iptal etti.

29. dakikada Bodrumspor'da Süleyman Güneş rakip ceza sahası içerisinde sağdan aldığı pası kaleye gönderdi ancak top kalecinin dokunuşuyla üstten kornere gitti.

37. dakikada Bodrumspor'da Kenan Özer rakip ceza sahasında pası Samet Yalçın'a gönderdi. Samet rakiplerini geçerek topu ağlara gönderdi. 0-1

45+1. dakikada Bodrumspor'da Kenan Özer rakip ceza sahasının önünde Jahovic'in bıraktığı topa vurdu, top ağlarla buluştu. 0-2

65. dakika da Erzurumspor'da Mustafa Yumlu'nun sağ kanattan açtığı ortayı karşılayan Eren Tozlu'nun topu kaleye gönderme girişimi başarısız oldu ve top kalecide kaldı.

67. dakikada Bodrumspor'da Süleyman Güneş'in ceza sahası içinde açtığı ortayı karşılayan Samet Yalçın topu kaleye vurdu. Top az farkla auta gitti.

81. dakikada Erzurumspor'da sağ kanattan Orhan Ovacıklı'nın attığı ortayı kafasıyla aşıran Eren Tozlu topu Mustafa Akbaş'a gönderdi. Kale önünde açıklık bulan Mustafa Akbaş topu ağlara gönderdi. 1-2

90+6. dakikada Mustafa Akbaş'ın sol kanattan açtığı ortayı karşılayan Shala'nın şutunda top az fakla auta gitti.

Stat: Kazım Karabekir

Hakemler: Oğuzhan Çakır xx, Baran Eraslan xx, Mehmet Kapluhan xx

Erzurumspor FK: Göktuğ xx, Mustafa Akbaş x, Ufuk Budak xx (Cengizhan dk. 57 xx), Süleyman xx (Rosheuvel dk. 69 xx), Sefa xx (Muhammed Furkan dk. 46 xx), Hasek xx (Alican dk. 79 x), Mustafa Yumlu xx, Orhan Ovacıklı xx, Estrela xx (Shala dk. 46 xx), Eren Tozlu xxx, Olanare xxx

Yedekler: Rıdvan, Hasan, Fırat, Yakup, Celal

Teknik Direktör: Muzaffer Bilazer

Bodrumspor A.Ş.: Sousa xx, Erkan xx, Süleyman Özdamar xx, Samet xxx (Yekta dk. 80 x), Süleyman Güneş xx (Erdem dk. 73 xx), Üzeyir xx, Ali Aytemur xx, Cenk Şen xx, Recep Aydın xx (Koray dk. 87 ?) Kenan xxx (Bahadır Erol dk. 80 x), Jahovic xxx (Celal Dumanlı dk. 73 xx)

Yedekler: Bahri Can, Omar, Apti Mert, Musah Mohammed,

Teknik Direktör: İsmet Taşdemir

Gol: Samet Yalçın (dk. 37), Kenan Özer (dk. 45+1) (Bodrumspor A.Ş.), Mustafa Akbaş (dk. 81) Erzurumspor FK)

Sarı kartlar: Samet Yalçın, Ali Aytemur, Celal Dumanlı, Yekta, Sousa (Bodrumspor A.Ş.), Mustafa Yumlu, Olanare (Erzurumspor FK)