Bodrumspor yeni sezona galibiyetle başladı

Spor Toto 1. Lig'in ilk hafta maçında Bodrumspor, Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup etti.
STAT: Bodrum İlçe Stadı
HAKEMLER: Direnç Tunusluoğlu, Baran Eraslan, Hüsnü Emre Çelimli
BODRUMSPOR: Ali Türkan, Süleyman Özdamar, Yekta Kurtuluş, (Dk. 60 Abdurrahman Canlı) Samet Yalçın, (Dk. 78 Musah Mohammed) Süleyman Güneş, (Dk. 78 Omar İmeri) Üzeyir Ergün, Onur Akbay, Celal Dumanlı (Dk. 60 Adis Jahovıc), Bahadır Erol, Cenk Şen, Recep Aydın
YENİ MALATYASPOR: Abdulsamed Damlu, Arda Hilmi Şengül, (Dk. 46 Ogün Özçiçek) Rahman Buğra Çağıran, Doğukan Emeksiz, Yakup Alkan, (Dk. 39 Cengizhan Akgün) Aly Malle, (Dk. 81 Mert Miraç Altıntaş) Godfred Donsah, Hüseyin Ekici, (Dk. 39 Nuri Fatih Aydın) Taha Gür, Jospın Nshımırımana (Dk. 39. Alperen Arslan) Burak Kavlak
GOLLER: Dk. 20, Dk.34 Samet Yalçın, Dk. 25 Süleyman Özdamar (Bodrumspor), Dk. 75 Cengizhan Akgün (Yeni Malatyaspor)
SARI KART: Dk. 31 Doğukan Emeksiz, Dk. 50 Godfred Donsah, Dk. 87 Rahman Buğra Çağıran (Yeni Malatyaspor) Dk. 59 Recep Aydın (Bodrumspor)