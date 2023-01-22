Bodrumspor'a evinde Keçiörengücü darbesi

Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında Bodrumspor ile Ankara Keçiörengücü, Bodrum İlçe Stadı'nda karşılaştı. Keçiörengücü, deplasmanda rakibini 2-1 yendi.
Stat: Bodrum İlçe
Hakemler: Ozan Ergün, Erkan Akbulut, Cemal Alpay
Bodrumspor: Diogo Sousa, Erkan Değişmez (Dk. 78 Orgill), Süleyman Özdamar, Samet Yalçın (Dk. 88 Mert Çayır), Koray Kılınç (Dk. 72 Hakan Yeşil), Kenan Özer (Dk. 88 Omar Imeri), Üzeyir Ergün, Onur Akbay, Gökdeniz Bayrakdar, Cenk Şen, Recep Aydın (Dk. 46 Aminu Umar)
Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Muharrem Cinan, Aykut Çeviker, Hamza Gür (Dk. 53 Dembele), Abdullah Aydın (Dk. 71 Bardhi), Muhammed (Dk. 46 Costa), Melih İnan (Dk. 85 Musa Caner Aktaş), Mikail Okyar, Erhan Kartal, Bekir Karadeniz, Erkam Reşmen
Goller: Dk. 26 Melih İnan, Dk. 75 Bekir Karadeniz (Ankara Keçiörengücü), Dk. 50 Kenan Özer (Penaltıdan) (Bodrumspor)
Sarı kartlar: Dk. 10 Koray Kılınç, Dk. 64 Onur Akbay, Dk. 88 Kenan Özer (Bodrumspor), Dk. 48 Erhan Kartal, Dk. 85 Melih İnan, Dk. 90+2 Metin Uçar, Dk. 90+7 Erkam Reşmen (Ankara Keçiörengücü)