Bodrumspor'u deplasmanda 2-1 yenen Yeni Malatyaspor, Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi
Yeni Malatyaspor, Bodrumspor'u deplasmanda 2-1 mağlup ederek Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Yeni Malatyaspor 3-2 kazandığı maçın rövanşında Bodrum Belediyesi Bodrumspor'u 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.
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