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Bodrumspor'u deplasmanda 2-1 yenen Yeni Malatyaspor, Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi

Yeni Malatyaspor, Bodrumspor'u deplasmanda 2-1 mağlup ederek Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.

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Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Yeni Malatyaspor 3-2 kazandığı maçın rövanşında Bodrum Belediyesi Bodrumspor'u 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.

5 metre karda vatan savunması... ''Vatan ve millet için seve seve can vermeye hazırım komutanım''

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