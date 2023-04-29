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  • Bodrumspor'un teknik direktörü İsmet Taşdemir: Maalesef takımımıza yakışmayan goller yedik
Spor

Bodrumspor'un teknik direktörü İsmet Taşdemir: Maalesef takımımıza yakışmayan goller yedik

Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği'ne 2-1'lik skorla mağlup olan Bodrumspor'un deneyimli teknik direktörü İsmet Taşdemir maç sonu açıklamalarda bulundu.

IHA29 Nisan 2023 Cumartesi 00:28 - Güncelleme:
Bodrumspor'un teknik direktörü İsmet Taşdemir: Maalesef takımımıza yakışmayan goller yedik
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Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Gençlerbirliği mağlubiyetinin ardından, "Oyunun özellikle ilk yarısı kafa kafaya geçti. İkinci yarı yediğimiz golün ardından beraberliği yakaladık ama takımımıza yakışmayan goller yedik maalesef" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında Bodrumspor, deplasmanda Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, maç sonu basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Gençlerbirliği maçının kendileri için önemli bir karşılaşma olduğunu fakat istedikleri gibi değerlendiremediklerini ifade eden Taşdemir, "Oyunun özellikle ilk yarısı kafa kafaya geçti. İkinci yarı yediğimiz golün ardından beraberliği yakaladık ama takımımıza yakışmayan bir goller yedik maalesef. O golle de oyunun kontrolünü tamamen rakibin eline verdik. Sezon başından beri söylüyorum bu takımla 55 puan topladık. Çok daha farklı bütçeli takımları geride bıraktık. Geride 3 maçımız kaldı. İnşallah bu 3 maçta da bugün yapamadıklarımızı yapıp, sezon başından beri ettiğimiz mücadelenin hakkını alıp inşallah play-off ile sezonu taçlandırmak istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

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