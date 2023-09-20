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Spor

Boey: Golü ben değil takım attı

Galatasaray'ın Fransız oyuncusu Sacha Boey, Kopenhag maçı sonrası konuştu. Başarılı sağ bek Sacha Boey, 'Golümü izledim. Bunu ben değil, takım attı. Daha sonra 2-2 yaptık.' dedi.

20 Eylül 2023 Çarşamba 22:12 - Güncelleme:
Boey: Golü ben değil takım attı
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Galatasaray'ın Fransız oyuncusu Sacha Boey, Kopenhag maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmada attığı golle geri dönüşü ateşleyen Boey, "Golümü izledim. Bunu ben değil, takım attı. Daha sonra 2-2 yaptık." ifadelerini kullandı.

Boey maçla ilgili değerlendirmesinde ise "Maçın geneline bakınca iyi oynadığımızı düşünüyorum. Ama ufak hataların bedelini ağır ödüyorsunuz. Daha sonra 2-2 yaptık ve maçı bitirdik" açıklamasını yaptı.

Manchester United maçıyla ilgili yorumunda ise Boey "Manchester maçına iyi bir şekilde hazırlanacağız ve oradan da puan almaya çalışacağız" diyerek açıklamalarını noktaladı.

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