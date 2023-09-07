Yeni sezonda Avrupa'da başarı hedefiyle yola çıkan ve yıldız oyuncuları kadrosuna katan Galatasaray, şimdi çalışmalarını iç transfere yoğunlaştırdı.

ÜCRETLERİ ARTIRALACAK

İngiltere'den Bournemouth'un Sacha Boey'a, İspanya'dan Sevilla'nın Victor Nelsson'a ilgisi oldu ancak Şampiyonlar Ligi'ni düşünen sarı-kırmızılı kulüp, önerilen rakamlar beklentisini karşılamadığı için satmaya yanaşmadı. Yönetim, ocak ayında Avrupa'dan yeni teklifler beklediği iki oyuncusunun sözleşmesini, ücretlerini artırarak uzatma kararı aldı.

PİYASA YAPACAKLAR

480 bin Euro ile takımda en az kazanan yabancı olan Fransız sağ bek Boey'e 1.5 milyon Euro, 1.2 milyon Euro alan Nelsson'a ise 2 milyon Euro garanti ücret ve 4'er yıllık yeni anlaşma yapılması düşünülüyor. 2000 doğumlu Boey, Fransa A Milli Takım yetkilileri tarafından takip ediliyor. 24 yaşındaki Nelsson'u Premier Lig kulüpleri uzun süredir izliyor. 2 yıldız da Şampiyonlar Ligi vitrininde piyasa yapmaya hazırlanıyor.

SACHA BOEY

Şampiyonlukta büyük pay sahibi olan isimlerden Boey, bu sezon 9 maçta 810 dakika forma giydi. Okan Buruk'un vazgeçilmezleri arasında yer alan 22 yaşındaki Fransız sağ bek, 2021 yazında geldiği sarı-kırmızı takımda toplamda 61 karşılaşmada 2 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

VICTOR NELSSON

Geçen sezon defansın göbeğinde çok iyi bir performans gösteren, bu sezon ise yaptığı bazı hatalarla kızdıran 24 yaşındaki Nelsson, 2021'de Kopenhag'dan 7 milyon Euro'ya alınmıştı. Mevcut sözleşmesi 2026 yılına kadar olan Danimarkalı stoper, Galatasaray formasıyla çıktığı 88 resmi karşılaşmada 2 gol kaydetti, 1 de asist yaptı.