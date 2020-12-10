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Spor

Boluspor Başkanı'nın cezası, vinç üzerinden maç izlerken iptal edildi

Beypiliç Boluspor Başkanı Abdullah Abat'a PFDK tarafından verilen hak mahrumiyeti kararı, kırmızı beyazlı takımın deplasmanda karşılaştığı Ümraniyespor maçını stadyumun dışından vinç üzerinde maçı izlediği dakikalarda yeni bir kararla iptal edildi.

DHA10 Aralık 2020 Perşembe 22:04 - Güncelleme: 10 Aralık 2020 Perşembe 22:04
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Beypiliç Boluspor’un kendi sahasında oynadığı Altay maçı sonrasında Boluspor Başkanı Abdullah Abat’a PFDK tarafından hak mahrumiyeti cezası verildi. Ceza nedeniyle takımının İstanbul’da oynanan Ümraniyespor maçında tribünlere gelemeyen Abat, stadyumun dışında vinç üzerinde karşılaşmayı izlemek zorunda kaldı. Abat’ın vincin üzerinde karşılaşmayı izlediği dakikalarda PFDK, hak mahrumiyeti kararını iptal etti.

OY ÇOKLUĞU İLE KARAR VERİLDİ

PFDK’dan yapılan açıklamada, "Beypiliç Boluspor Başkanı Abdullah Abat hakkında akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle kurulumuza sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığa oy çokluğu ile karar verilmiştir" denildi.

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