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Spor

Boluspor deplasmanda Eyüpspor'u 2 golle yıktı

Boluspor, Spor Toto 1. Lig'in 33. hafta mücadelesinde deplasmanda konuk olduğu Eyüpspor'u 2-0 mağlup etti.

AA22 Nisan 2022 Cuma 00:22 - Güncelleme: 22 Nisan 2022 Cuma 00:22
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Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında Beypiliç Boluspor, deplasmanda Eyüpspor'u 2-0 yendi.

Maçın ardından Eyüpsporlu taraftarlar, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'nu istifaya davet etti.

STAT: Eyüp

HAKEMLER: Adnan Deniz Kayatepe, Hüseyin Aylak, Mehmet Akıncık

EYÜPSPOR: Çağlar Şahin Akbaba, Popov (Dk. 74 Uğur Akdemir), Mananga, Yalçın Kılınç, Mehmet Uslu (Dk. 89 Mezague), Bekir Yılmaz (Dk. 29 Taşkın İlter), Thill, Caner Hüseyin Bağ (Dk. 46 Sekidika), Umut Bulut, Enes Keskin (Dk. 74 Mete Kaan Demir), Dibba

BEYPİLİÇ BOLUSPOR: Selmani, Zahit Çınar (Dk. 90+1 Hakan Bilgiç), Fethi Özer, Emin Bayram, Abdurrahim Dursun, Tugay Kaçar (Dk. 80 Eray Ataseven), Abdurrahman Canlı, Roshi (Dk. 70 Berk Yıldız), Gökhan Karadeniz (Dk. 90+1 Erdem Can Polat), Bregu, Balaj

GOLLER: Dk. 64 Gökhan Karadeniz, Dk. 90+4 Berk Yıldız (Beypiliç Boluspor)

SARI KART: Dk. 82 Thill (Eyüpspor)

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