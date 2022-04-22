Boluspor deplasmanda Eyüpspor'u 2 golle yıktı

Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında Beypiliç Boluspor, deplasmanda Eyüpspor'u 2-0 yendi.
Maçın ardından Eyüpsporlu taraftarlar, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'nu istifaya davet etti.
STAT: Eyüp
HAKEMLER: Adnan Deniz Kayatepe, Hüseyin Aylak, Mehmet Akıncık
EYÜPSPOR: Çağlar Şahin Akbaba, Popov (Dk. 74 Uğur Akdemir), Mananga, Yalçın Kılınç, Mehmet Uslu (Dk. 89 Mezague), Bekir Yılmaz (Dk. 29 Taşkın İlter), Thill, Caner Hüseyin Bağ (Dk. 46 Sekidika), Umut Bulut, Enes Keskin (Dk. 74 Mete Kaan Demir), Dibba
BEYPİLİÇ BOLUSPOR: Selmani, Zahit Çınar (Dk. 90+1 Hakan Bilgiç), Fethi Özer, Emin Bayram, Abdurrahim Dursun, Tugay Kaçar (Dk. 80 Eray Ataseven), Abdurrahman Canlı, Roshi (Dk. 70 Berk Yıldız), Gökhan Karadeniz (Dk. 90+1 Erdem Can Polat), Bregu, Balaj
GOLLER: Dk. 64 Gökhan Karadeniz, Dk. 90+4 Berk Yıldız (Beypiliç Boluspor)
SARI KART: Dk. 82 Thill (Eyüpspor)