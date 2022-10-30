Boluspor evinde tek golle kazandı

Spor Toto 1 Lig'in 11. haftasında Dyorex Boluspor, konuk ettiği Adanaspor'u 1-0 yendi.
STAT: Atatürk
HAKEMLER: Alper Akarsu, Hüseyin Aylak, Emir Eray Eyisoy
DYOREX BOLUSPOR: Çağlar Şahin Akbaba, Tugay Kaçar, Ngandu (Dk. 85 Arda Köksal), Bregu (Dk. 67 Balde), Gökhan Karadeniz (Dk. 85 Burak Asan), Oulare, Onur Ulaş, Landel (Dk. 90+3 Eray Ataseven), Hakan Bilgiç, Ozan Papaker (Dk. 66 Melih Okutan), Bülent Cevahir
ADANASPOR: Hasan Hüseyin Akınay, Benasser, Hakan Yeşil, Hakkı Türker, Burak Çoban, Hüseyin Öztürk, Evren Korkmaz (Dk. 82 Ferhat Katipoğlu), Jallow (Dk. 66 Tetteh), Roche, Emre Kaplan, Mehmet Sefa Etöz (Dk. 66 Metehan Altunbaş),
GOL: Dk. 66 Oulare (Dyorex Boluspor)
SARI KARTLAR: Dk. 30 Tugay Kaçar (Dyorex Boluspor), Dk. 53 Emre Kaplan, Dk. 90+3 Burak Çoban (Adanaspor)