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Spor

Boluspor evinde tek golle kazandı

Boluspor, Spor Toto 1. Lig'in 11. hafta mücadelesinde sahasında konuk ettiği Adanaspor'u Oulare'nin golüyle 1-0 mağlup etti.

AA30 Ekim 2022 Pazar 21:19 - Güncelleme:
Boluspor evinde tek golle kazandı
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Spor Toto 1 Lig'in 11. haftasında Dyorex Boluspor, konuk ettiği Adanaspor'u 1-0 yendi.

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Alper Akarsu, Hüseyin Aylak, Emir Eray Eyisoy

DYOREX BOLUSPOR: Çağlar Şahin Akbaba, Tugay Kaçar, Ngandu (Dk. 85 Arda Köksal), Bregu (Dk. 67 Balde), Gökhan Karadeniz (Dk. 85 Burak Asan), Oulare, Onur Ulaş, Landel (Dk. 90+3 Eray Ataseven), Hakan Bilgiç, Ozan Papaker (Dk. 66 Melih Okutan), Bülent Cevahir

ADANASPOR: Hasan Hüseyin Akınay, Benasser, Hakan Yeşil, Hakkı Türker, Burak Çoban, Hüseyin Öztürk, Evren Korkmaz (Dk. 82 Ferhat Katipoğlu), Jallow (Dk. 66 Tetteh), Roche, Emre Kaplan, Mehmet Sefa Etöz (Dk. 66 Metehan Altunbaş),

GOL: Dk. 66 Oulare (Dyorex Boluspor)

SARI KARTLAR: Dk. 30 Tugay Kaçar (Dyorex Boluspor), Dk. 53 Emre Kaplan, Dk. 90+3 Burak Çoban (Adanaspor)

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