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Spor

Boluspor evinde tek golle kazandı

Boluspor, Spor Toto 1. Lig'in 13. hafta mücadelesinde sahasında konuk ettiği Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti.

AA12 Kasım 2022 Cumartesi 21:42 - Güncelleme:
Boluspor evinde tek golle kazandı
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Spor Toto 1. Lig'in 13. haftasında Dyorex Boluspor, konuk ettiği Yeni Malatyaspor'u 1-0 yendi.

Bolu Atatürk Stadyumunda oynanan karşılaşma öncesinde Düzce Depremi'nin yıl dönümünde ülke geneli düzenlenen tatbikat kapsamında saat 18.57'de futbolcular, farkındalık oluşturmak için sahada 'çök-kapan-tutun' hareketini yaptı.

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Adnan Deniz Kayatepe, Erkan Akbulut, Hüsnü Emre Çelimli

DYOREX BOLUSPOR: Çağlar Şahin Akbaba, Tugay Kaçar, Ngandu, Bregu (Dk. 46 Furkan Demir), Naby Oulare, Onur Ulaş, Landel, Hakan Bilgiç, Balde (Dk. 65 Melih Okutan), Burak Asan (Dk. 65 Gökhan Karadeniz) (Dk. 90 Posmac), Bülent Cevahir,

YENİ MALATYASPOR: Abdulsamed Damlu, Awuku, Arda Hilmi Şengül, Rahman Buğra Çağıran, Doğukan Ekmeksiz (Dk. 73 Cengizhan Akgül), Ogün Özçiçek (Dk. 87 Yakup Alkan), Malle, Donsah, Osman, Erşan Yaşa, Mert Miraç Altıntaş (Dk. 58 Jospin)

GOL: Dk. 85 Naby Oulare ( Dyorex Boluspor)

SARI KARTLAR: Dk. 75 Hakan Bilgiç (Dyroex Boluspor), Dk. 84 Ogün Özçiçek, Dk. 87 Rahman Buğra Çağıran (Yeni Malatyaspor)

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