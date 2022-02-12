İSTANBUL 11°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Şubat 2022 Cumartesi / 11 Recep 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5726
  • EURO
    15,5402
  • ALTIN
    791.29
  • BIST100
    1951.2
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Boluspor - Keçiörengücü maçından gol sesi çıkmadı
Spor

Boluspor - Keçiörengücü maçından gol sesi çıkmadı

Spor Toto 1'inci Lig'de Beypiliç Boluspor, kendi sahasında Ankara Keçirengücü'yle 0-0 berabere kaldı.

IHA12 Şubat 2022 Cumartesi 16:15 - Güncelleme: 12 Şubat 2022 Cumartesi 16:15
ABONE OL

Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında Boluspor sahasında karşılaştığı Ankara Keçiörengücü ile 0-0 berabere kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

16. dakikada sağ kanattan gelişen atakta ceza sahası içinde Berk Yıldız'a yapılan müdahalede hakem penaltı noktasını gösterdi.

18. dakikada penaltıyı kullanan Kemal Rüzgar meşin yuvarlağı dışarıya gönderdi.

22. dakikada ceza sahası dışına gönderilen topa gelişini vuran Olawoyin'in şutunda meşin yuvarlak dışarıya çıktı.

54. dakikada Olawoyin'in ceza sahası içine yaptığı ortada Hamza Gür'ün kafa vuruşunda meşin yuvarlak dışarıya gitti.

Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Adem Cinek xx, Cemal Alpay xx, Emir Eray Eyisoy xx

Boluspor: Bartu Kulbilge xx, Abdurrahim Dursun xx (Bülent Cevahir dk. 29 xx), Zahit Çınar xx, Emin Bayram xx, Ali Keten xx, Tugay Kaçar xx (Kasongo dk. 46 xx), Gökhan Karadeniz xx (Novak dk. 82 ?), Abdurrahman Canlı xx, Kemal Rüzgar xx (Eray Ataseven dk. 46 xx), Roshi xx, Berk Yıldız xx (Bregu dk. 63 xx)

Yedekler: Arda Yazıcı, Fethi Özer, Hakan Bilgiç, Arda Şengül, Alican Özyürek

Teknik Direktör: Reha Kemal Erginer

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar xx, Muharrem Cinan xx, Mehmet Dingil xx, Ogün Bayrak xx, Fatih Solmaz xx, Taşkın Çalış xx (Manaj dk. 46 xx), Iskandarlı xx (Ziya Alkurt dk. 42 xx, Uğur Utlu dk. 82 ?), Uzodimma xx, Alhassan xx, Olawoyin xx, Hamza Gür xx (Ali Yavuz Kol dk. 88 ?)

Yedekler: Kayacan Erdoğan, Batuhan Yayıkçı xx, Erkam Reşmen, Aykut Çeviker

Teknik Direktör: Taner Taşkın

Sarı kartlar: Mehmet Dingil, Taşkın Çalış, Uzodimma, Alhassan (Ankara Keçiörengücü), Tugay Kaçar, Bülent Cevahir, Roshi, Zahit Çınar (Boluspor)

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.