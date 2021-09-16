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Spor

Boluspor, Keçiörengücü'nü deplasmanda farklı devirdi!

TFF 1.Lig'in 5.haftasında Beypiliç Boluspor, deplasmanda Ankara Keçiörengücü'nü 3-0 mağlup etti.

16 Eylül 2021 Perşembe 19:14 - Güncelleme: 16 Eylül 2021 Perşembe 19:14
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TFF 1. Lig'in 5. haftasında Beypiliç Boluspor, deplasmanda Ankara Keçiörengücü'nü 3-0 mağlup etti.

Stat: Osmanlı

Hakemler: Murat Erdoğan, Orkun Aktaş, Sezgin Çınar

Ankara Keçiörengücü: Eray İşcan, Ogün Bayrak, Mehmet Tayfun Dingil, Fatih Selimhan Solmaz (Dk. 46 Ercan Yazıcı), Talha Yünkuş, Ackah, Erdem Onur Beytaş (Dk. 42 Ali Yavuz Kol), Pululu (Dk. 46 Olawoyin), Uğur Utlu (Dk. 90+2 Bilal Budak), Vusal Iskandarlı (Dk. 46 Djibrila), Eze

Beypiliç Boluspor: Selmani, Mehmet Zahit Çınar, Fethi Özer, Ali Keten, Abdurrahman Dursun, Abdurrahman Canlı, Eray Ataseven (Dk. 67 Arda Köksal), Roshi (Dk. 82 Hakan Bilgiç), Bertu Alican Özyürek (Dk. 67 Novak), Bregu (Dk. 67 Tugay Kaçar), Kasongo (Dk. 78 Odah)

Goller: Dk. 22 ve 40 Kasongo, Dk. 35 Bertu Alican Özyürek (Beypiliç Boluspor)

Kırmızı kart: Dk. 75 Eze (Ankara Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Dk. 12 Fatih Selimhan Solmaz (Ankara Keçiörengücü), Dk. 69 Fethi Özer, Dk. 83 Hakan Bilgiç (Beypiliç Boluspor)

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