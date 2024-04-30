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Spor

Boluspor play-off'taki yerini korumak istiyor

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, 33. haftada deplasmanda Manisa FK ile karşılaşacağı maçı kazanarak play-off mücadelesini sürdürmek istiyor.

IHA30 Nisan 2024 Salı 16:54 - Güncelleme:
Boluspor play-off'taki yerini korumak istiyor
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Boluspor, Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında deplasmanda oynayacağı Manisa FK maçının hazırlıklarına başladı.

Trendyol 1.Lig'in 32. haftasında Altay'ı, evinde 3-1'lik skorla mağlup eden Boluspor, puanını 50'ye yükselterek, 7. sıraya yükseldi. Play-off kotasının içerisine giren kırmızı-beyazlı ekip, play-off'taki yerini korumak istiyor. Ligin 33. haftasında 5 Mayıs Pazar günü, 37 puanla 12. sırada bulunan Manisa FK ile karşılaşacak olan Bolu temsilcisi, mücadelenin hazırlıklarına başladı.

Karaçayır Spor Tesisleri'nde hazırlıklara başlayan Boluspor'da futbolcular, ısınma hareketleriyle başladıkları antrenmana pas çalışmalarıyla devam etti. Teknik Direktör Yalçın Koşukavak'ın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman teknik-taktik çalışmalarıyla sona erdi.

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