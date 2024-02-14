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Spor

Boluspor'da hedef galibiyet serisi

Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, Trendyol 1. Lig'de kalan maçları kazanarak yollarına devam etmeyi hedeflediklerini söyledi.

AA14 Şubat 2024 Çarşamba 16:43 - Güncelleme:
Boluspor'da hedef galibiyet serisi
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Koşukavak, Karaçayır Mahallesi'ndeki tesislerde düzenlediği basın toplantısında, berabere biten Kocaelispor karşılaşması ve cumartesi günü deplasmanda oynayacakları Tuzlaspor maçına ilişkin değerlendirme yaptı.

Boluspor'un sezon başından bu yana zor dönemlerden geçtiğine değinen Koşukavak, "Kocaelispor maçını kazanmaya yakındık, kazanamadık ama ne mutlu ki artık Kocaeli beraberliğine bile üzülüyor hale geldik. Bu hepimiz açısından gurur verici." diye konuştu.

Koşukavak, Tuzlaspor'un ise değişkenlik gösteren kadroya sahip olması nedeniyle tahmin edilmesi ve hazırlanılması zor bir takım olduğuna dikkati çekti.

Tuzla ekibinin çok fazla bilinmezlik barındırdığına işaret eden Koşukavak, "Bir de maçın nerede oynanacağı konusunda hala netleşen durum yok. Bu, maçın planlarını da etkileyen bir şey. Stadı ve oynayacağımız sahayı görmemiz gerekiyor. Kadro seçimi anlamında ona göre hazırlık yapacağız." şeklinde görüş belirtti.

Koşukavak, sezonun kalan bölümünde kaybetmeden lige devam etmek istediklerini dile getirerek, "Lige kazanarak ve kaybetmeden devam ederiz diye umuyoruz. Ligin son bölümlerine girdiğimiz zaman birçok ligde olduğu gibi burada biraz daha zorluk artar." ifadelerini kullandı.

Ligin atletik verilerini değerlendirdiğinde çetin ve mücadeleci yapıyı gördüğünden bahseden Koşukavak, bundan sonra yaşanabilecek benzer değişkenliklere adapte olmaya çalıştıklarını, kadrolarını en iyi şekilde kullanarak play-off oynamayı ümit ettiklerini sözlerine ekledi.

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