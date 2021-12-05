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Spor

Boluspor'dan Ümraniyespor'a 90+1'de ağır darbe

Spor Toto 1. Lig'de uzun süre lider olan ancak son iki maçını kaybeden Ümraniyespor, 90+1'de yediği golle Boluspor'a da 2-1 yenilerek üst üste üçüncü mağlubiyetini aldı.

5 Aralık 2021 Pazar 15:39 - Güncelleme: 5 Aralık 2021 Pazar 15:39
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Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında Beypiliç Boluspor, deplasmanda Bereket Sigorta Ümraniyespor'u 2-1 yendi. Boluspor'a galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Abdurrahman Canlı ve 90+1'de Bregu attı. Ümraniyespor'a 70. dakikada Bammou'nun attığı gol yetmedi.

Stat: Ümraniye Belediyesi

Hakemler: Burak Şeker, Kemal Elmas, Anıl Usta

Bereket Sigorta Ümraniyespor: Burak Öğür, Emre Nefiz (Dk. 46 Serkan Göksu), Ercan Coşkun (Dk. 84 Faruk Can Genç), Glumac, Alim Öztürk, Yusuf Emre Gültekin, Kartal Kayra Yılmaz, Oğuz Gürbulak, Del Valle (Dk. 60 Bammou), Camara, Onur Ayık (Dk. 84 Mrsic)

Beypiliç Boluspor: Selmani, Abdurrahim Dursun, Fethi Özer (Dk. 53 Emin Bayram), Mehmet Zahit Çınar, Ali Keten, Bregu, Roshi, Abdurrahman Canlı, Bertu Alican Özyürek (Dk. 85 Novak), Berk Yıldız (Dk. 68 Atamer Bilgin), Kasongo

Goller: Dk. 11 Abdurrahman Canlı, Dk. 90+1 Bregu (Beypiliç Boluspor), Dk. 70 Bammou (Bereket Sigorta Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Dk. 4 Ali Keten, Dk. 90+3 Abdurrahman Canlı, Dk. 90+3 Selmani, Dk. 90+7 Atamer Bilgin (Beypiliç Boluspor), Dk. 43 Yusuf Emre Gültekin, Dk. 54 Alim Öztürk, Dk. 73 Camara, Dk. 90+6 Mrsic (Bereket Sigorta Ümraniyespor)

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