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Spor

Boluspor'un koronavirüs testi sonuçları belli oldu

Boluspor'da futbolculara 3. defa yapılan koronavirüs testlerinin sonuçlarının negatif çıktığı açıklandı.

DHA01 Haziran 2020 Pazartesi 17:06 - Güncelleme: 01 Haziran 2020 Pazartesi 17:06
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TFF 1'inci Lig ekiplerinden Boluspor’da yapılan üçüncü yeni tip koronavirüs testlerinin sonuçları negatif çıktı.

TFF 1'inci Lig takımlarından Boluspor, liglerin başlama tarihinin açıklanmasının ardından üçüncü kez koronavirüs testine girdi. Altınordu ile oynayacakları maç öncesinde hazırlıklarını sürdüren kırmızı-beyazlılar, daha önce iki kez negatif çıkan sonuçların ardından üçüncü testlerin sonucunda negatif çıktığını açıkladı. Kulüp sosyal medya hesabından, "Profesyonel futbol takımımıza yapılan üçüncü Covid-19 testleri sonuçlanmış ve pozitif vakaya rastlanmamıştır." açıklamasında bulundu.

Piyasada 14-15 lira olan maskeyi 1 liraya üretti

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