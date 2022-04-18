Boluspor'un yeni teknik direktörü belli oldu

Spor Toto 1. Lig takımı Boluspor'da Reha Erginer'den boşalan teknik direktörlük görevine Gençlik Geliştirme Merkezi Genel Koordinatörü Osman Nuri Işılar getirildi.

Boluspor'dan yapılan açıklamada Işılar'ın yardımcıları da duyuruldu. Kırmızı beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"Gençlik Geliştirme Merkezi Genel Koordinatörümüz Osman Nuri Işılar, Profesyonel Futbol Takımımızın yeni Teknik Direktörü olmuştur. Teknik Direktörümüz Osman Nuri Işılar'ın yardımcılığını Antrenör Emre Toraman, Antrenör Gürkan Aslan, Antrenör Nedim Akbulut, Kaleci Antrenörü İsmail Ünal ve Atletik Performans Antrenörü Serhat Sezgin yapacaktır."