Bomba açıklama! Abdullah Avcı ve Beşiktaş...

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Beşiktaş'ın başına geçeceği konuşulan teknik direktörleri Abdullah Avcı ile ilgili konuşurken, henüz verilmiş bir karar olmadığını belritti.

Kendilerinin ayrılığı düşünmediğini ancak Avcı ile görüşmeleri gerektiğini belirten başkan, "Abdullah Avcı takımımızın teknik direktörüdür. Hiçbir yere gitmeyecek ama ayrılma isteği varsa cuma günü maçtan sonra görüşürüz" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş yönetimi, yptığı kısa değerlendirmede öncelikli olarak Abdullah Avcı ile görüşmeyi planlarken, sonrasında kesin kararı verecek.

LUCESCU, "BEŞİKTAŞ'A GİTMİYORUM" DEDİ

Beşiktaş'ın bir diğer teknik direktör adayı Lucescu, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada iddiaların gerçek olmadığını söyledi ve "Beşiktaş ile anlaştığım doğru değil, Beşiktaş'a gitmiyorum. Şu anda Türkiye'deyim ve Galatasaray ile Başakşehir arasındaki maçı izledim. Şampiyonluğu belli eden maç oldu bu" ifadelerini kullandı.