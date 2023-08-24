İSTANBUL 31°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Ağustos 2023 Perşembe / 8 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,2187
  • EURO
    29,6422
  • ALTIN
    1680.93
  • BIST100
    7726.92
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Bonservis bedeli belli oldu!Altay Bayındır adım adım Manchester United'a
Spor

Bonservis bedeli belli oldu!Altay Bayındır adım adım Manchester United'a

Premier Lig devlerinden Manchester United, Altay Bayındır için Fenerbahçe ile anlaşma sağladı. İngiliz ekibi 25 yaşındaki genç kaleci Altay Bayındır için 6 milyon euro serbest kalma bedeli dışında FIFA Dayanışma Katkı Payı ile toplam 7 milyon euro ödeme yapacak. İşte detaylar...

24 Ağustos 2023 Perşembe 11:02 - Güncelleme:
Bonservis bedeli belli oldu!Altay Bayındır adım adım Manchester United'a
ABONE OL

İngiliz devi Manchester United, Fenerbahçe forması giyen 25 yaşındaki kaleci Altay Bayındır'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Geçtiğimiz günlerde menajeri ile birlikte Atina'ya giden Altay, burada Manchester United için sağlık kontrollerinden geçmişti.

Sports Digitale'in haberine göre Kırmızılar, Milli file bekçi için sarı-lacivertlilere 6 milyon euro serbest kalma bedeli dışında FIFA Dayanışma Katkı Payı da ödeyecek ve rakam 7 milyon euro'yu bulacak.

Altay Bayındır kısa süre içinde Fenerbahçe'den ayrılarak Manchester United'a imza atacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.