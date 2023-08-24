İngiliz devi Manchester United, Fenerbahçe forması giyen 25 yaşındaki kaleci Altay Bayındır'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Geçtiğimiz günlerde menajeri ile birlikte Atina'ya giden Altay, burada Manchester United için sağlık kontrollerinden geçmişti.

Sports Digitale'in haberine göre Kırmızılar, Milli file bekçi için sarı-lacivertlilere 6 milyon euro serbest kalma bedeli dışında FIFA Dayanışma Katkı Payı da ödeyecek ve rakam 7 milyon euro'yu bulacak.

Altay Bayındır kısa süre içinde Fenerbahçe'den ayrılarak Manchester United'a imza atacak.