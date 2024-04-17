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  • Bonservisini almak zorunda! Fenerbahçe'de zorunlu Rade Krunic kararı
Spor

Bonservisini almak zorunda! Fenerbahçe'de zorunlu Rade Krunic kararı

Fenerbahçe ara transfer döneminde Milan'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Rade Krunic ile başı belada. Sarı lacivertli ekip performansıyla beklentilerin çok altında kalan Boşnak futbolcu ile sözleşmesindeki bir madde nedeniyle zorunlu satın almayı gerçekleştirecek. İşte o maddenin detayları...

Sabah17 Nisan 2024 Çarşamba 09:12 - Güncelleme:
Bonservisini almak zorunda! Fenerbahçe'de zorunlu Rade Krunic kararı
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Fenerbahçe, devre arasında transfer ettiği Rade Krunic'in bonservisini çok istekli olmasa da almak zorunda.

TARAFTAR MEMNUN KALMADI

Sarı-lacivertlilerdeki performansı tartışılan Krunic'in satın alma maddesi, taraftarları da iyice sinirlendiriyor. Fenerbahçe son olarak Karagümrük'ü mağlup ederken, taraftarlar bir türlü bekleneni veremeyen Bosnalı futbolcunun formundan yine memnun kalmadı.

SÖZLEŞMESİNDEKİ MADDE

30 yaşındaki ön liberonun transfer pazarlıklarında Milan 6 milyon Euro'nun altına inmediği için sözleşmeye çok ilginç bir madde koyulmuştu.

4 MİLYON EURO'LUK BONSERVİS

Buna göre; Fenerbahçe küme düşmediği takdirde tecrübeli oyuncuyu mecburen satın alacak. Bu bedel ise 4 milyon Euro.

MECBUREN ÖDENECEK

Sarı-lacivertliler, yapılan kontrata göre sezon sonunda futbolcunun bonservisini mecburen ödeyecek.

TAKIM ARKADAŞLARI DESTEK VERDİ

Öte yandan İsmail Kartal ve başta Edin Dzeko olmak üzere takım arkadaşları, Karagümrük maçında tepki çeken Krunic ile görüşerek destek verdi.

12 MAÇTA OYNADI

Rade Krunic, transferinden sonra Fenerbahçe'de 12 maçta süre buldu.

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