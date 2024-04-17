Fenerbahçe, devre arasında transfer ettiği Rade Krunic'in bonservisini çok istekli olmasa da almak zorunda.

TARAFTAR MEMNUN KALMADI

Sarı-lacivertlilerdeki performansı tartışılan Krunic'in satın alma maddesi, taraftarları da iyice sinirlendiriyor. Fenerbahçe son olarak Karagümrük'ü mağlup ederken, taraftarlar bir türlü bekleneni veremeyen Bosnalı futbolcunun formundan yine memnun kalmadı.

SÖZLEŞMESİNDEKİ MADDE

30 yaşındaki ön liberonun transfer pazarlıklarında Milan 6 milyon Euro'nun altına inmediği için sözleşmeye çok ilginç bir madde koyulmuştu.

4 MİLYON EURO'LUK BONSERVİS

Buna göre; Fenerbahçe küme düşmediği takdirde tecrübeli oyuncuyu mecburen satın alacak. Bu bedel ise 4 milyon Euro.

MECBUREN ÖDENECEK

Sarı-lacivertliler, yapılan kontrata göre sezon sonunda futbolcunun bonservisini mecburen ödeyecek.

TAKIM ARKADAŞLARI DESTEK VERDİ

Öte yandan İsmail Kartal ve başta Edin Dzeko olmak üzere takım arkadaşları, Karagümrük maçında tepki çeken Krunic ile görüşerek destek verdi.

12 MAÇTA OYNADI

Rade Krunic, transferinden sonra Fenerbahçe'de 12 maçta süre buldu.