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Spor

Borussia Dortmund, aradığı ismi Ajax'ta buldu!

Borussia Dortmund, Ajax forması giyen Meksikalı önlibero Edson Alvarez için ilk teklifini yapmaya hazırlanıyor.

25 Haziran 2023 Pazar 16:58 - Güncelleme:
Borussia Dortmund, aradığı ismi Ajax'ta buldu!
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Orta saha transferi çalışmalarını sürdüren Borussia Dortmund, aradığı ismi Ajax'ta buldu.

Sky Sport'un haberine göre Borussia Dortmund, Ajax'ın 25 yaşındaki önliberosu Edson Alvarez'i renklerine bağlamak istiyor.

Dortmund Sportif Direktörü Sebastian Kehl'in Alvarez transferini ne pahasına olursa olsun bitirmek istediği belirtilirken, Alman kulübünün oyuncu için Ajax'a resmi teklif yapacağı aktarıldı.

40 MİLYON EURO

Alman devinin Alvarez için Hollanda kulübüne 40 milyon euro'luk teklif yapacağı belirtildi.

SEZONKİ PERFORMANSI

Ajax formasıyla bu sezon 44 karşılaşmaya çıkan Meksikalı orta saha 4 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

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