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Spor

Borussia Dortmund, Can Uzun'un peşinde

Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'un Nürnberg'de forma giyen Can Uzun'u kadrosuna katmak istediği ileri sürüldü.

2 Ocak 2024 Salı 16:31 - Güncelleme:
Borussia Dortmund, Can Uzun'un peşinde
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Borussia Dortmund, Nürnberg forması giyen Can Uzun'u kadrosuna katmak istiyor.

MARCO REUS'UN HALEFİ

Bild'de yer alan habere göre, Dortmund'un 18 yaşındaki futbolcuyu yakından takip ettiği aktarıldı. Borussia Dortmund'un, Can Uzun'u, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Marco Reus'un halefi olarak düşündüğü kaydedildi.

SANTRFOR ARKASINDA OYNAYACAK

Can Uzun'un santrfor arkası ve santrfor bölgesinde forma giydiği ancak Dortmund'da santrfor fazlalığından dolayı olası bir transfer durumunda daha çok hücuma dönük bir orta saha oyuncusu olarak görev alabileceği öne sürüldü.

YAZ AYLARINA KADAR GELİŞME YOK!

Borussia Dortmund - Can Uzun konusunda yaz aylarına kadar bir gelişme beklenmediği kaydedildi. Genç oyuncunun ve kulübünün, transfer konusunda acelesi olmadığı ifade edildi.

Öte yandan Nürnberg'in 18 yaşındaki futbolcunun olası transferinden ciddi bir gelir beklediği iddia edildi.

BU SEZON PERFORMANSI

Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösterilen Can Uzun'un, Nürnberg ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

Nürnberg'te bu sezon 17 maçta sahaya çıkan genç oyuncu, 9 gol attı ve 3 asist yaptı.

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