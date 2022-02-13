İSTANBUL 9°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Şubat 2022 Pazar / 12 Recep 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5726
  • EURO
    15,5402
  • ALTIN
    791.29
  • BIST100
    1951.2
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Borussia Dortmund deplasmanda Union Berlin'i rahat yendi
Spor

Borussia Dortmund deplasmanda Union Berlin'i rahat yendi

Borussia Dortmund, Almanya Bundesliga'nın 22. hafta mücadelesinde deplasmanda Union Berlin'i 3-0 mağlup ederek puanını 46'ya yükseltti.

AA13 Şubat 2022 Pazar 20:36 - Güncelleme: 13 Şubat 2022 Pazar 20:36
ABONE OL

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Borussia Dortmund, deplasmanda Union Berlin'i 3-0 yendi.

Borussia Dortmund, Bundesliga'nın 22. haftasında "An der Alten Försterei" Stadı'nda Union Berlin'e konuk oldu.

Sarı-siyahlılar ilk yarıyı 18. ve 25. dakikada Marco Reus'un attığı gollerle 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda üstün oyunu sürdüren Borussia Dortmund, 71. dakikada Raphael Guerreiro ile bir gol da buldu ve karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

Borussia Dortmund bu galibiyetle puanını 46'ya çıkardı ve 52 puanı bulunan lider Bayern Münih'in 6 puan gerisinde ikinci sırada bulunuyor.

Union Berlin ise 34 puanda kaldı ve 7. sıraya geriledi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.