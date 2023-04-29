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Spor

Borussia Dortmund deplasmanda yara aldı

Bundesliga'nın 30. haftasında Bochum'a konuk olan lider Borussia Dortmund maçı 1-1 berabere tamamlayarak sahadan 1 puan ile ayrıldı ve Bayern Münih ile olan puan farkını 2'ye düşürdü.

AA29 Nisan 2023 Cumartesi 00:15 - Güncelleme:
Borussia Dortmund deplasmanda yara aldı
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Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Borussia Dortmund deplasmanda Bochum ile 1-1 beraber kaldı.

Borussia Dortmund Bundesliga'nın 30. haftanın açılış maçında Vonovia Ruhr Stadı'nda Bochum'a konuk oldu.

Ev sahibi ekip 5. dakikada Anthony Losilla'nın golüyle 1-0 öne geçti.

Borussia Dortmund bu gole 7. dakikada Karim Adeyemi'nin topu filelere göndermesiyle cevap verdi ve ilk yarı 1-1 berabere tamamlandı.

İkinci yarıda iki takım da gol bulamayınca karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandı.

Lider Borussia Dortmund puanını 61'e çıkardı. Şampiyonluk yarışında 2 puan yitiren ve yara alan sarı-siyahlılar maç fazlasıyla Bayern Münih'in 2 puan önünde yer alıyor.

Ligde kalma mücadelesi veren Bochum ise puanını 28'e çıkardı ve 15. sırada kendine yer buldu.

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