Borussia Dortmund evinde farklı kazandı

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu ilk maçında Borussia Dortmund, sahasında Kopenhag ile karşı karşıya geldi. Signal Iduna Park'ta oynanan mücadeleyi Dortmund, 3-0'lık skorla kazandı.
Alman ekibine galibiyeti getiren golleri 35. dakikada Marco Reus, 42. dakikada Raphael Guerreiro ve 83. dakikada Jude Bellingham kaydetti.
Kopenhag'da Trabzonspor'dan transfer edilen Andreas Cornelius, 90 dakika sahada kaldı.
Bu sonucun ardından Dortmund, gruplara 3 puanla başladı. Kopenhag, ilk maçta puanla tanışamadı.
Grubun bir sonraki haftasında Dortmund, Manchester City ile deplasmanda karşılaşacak. Kopenhag, sahasında Sevilla'yı ağırlayacak.