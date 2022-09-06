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Spor

Borussia Dortmund evinde farklı kazandı

Borussia Dortmun, UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu ilk maçında evinde konuk ettiği Kopenhag'ı 3-0 mağlup etti.

6 Eylül 2022 Salı 22:22 - Güncelleme:
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UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu ilk maçında Borussia Dortmund, sahasında Kopenhag ile karşı karşıya geldi. Signal Iduna Park'ta oynanan mücadeleyi Dortmund, 3-0'lık skorla kazandı.

Alman ekibine galibiyeti getiren golleri 35. dakikada Marco Reus, 42. dakikada Raphael Guerreiro ve 83. dakikada Jude Bellingham kaydetti.

Kopenhag'da Trabzonspor'dan transfer edilen Andreas Cornelius, 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Dortmund, gruplara 3 puanla başladı. Kopenhag, ilk maçta puanla tanışamadı.

Grubun bir sonraki haftasında Dortmund, Manchester City ile deplasmanda karşılaşacak. Kopenhag, sahasında Sevilla'yı ağırlayacak.

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