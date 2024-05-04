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Spor

Borussia Dortmund evinde rahat kazandı!

Almanya Bundesliga'nın 32. haftasında Borussia Dortmund, evinde konuk ettiği Augsburg'u 5-1 mağlup etti.

4 Mayıs 2024 Cumartesi 18:41 - Güncelleme:
Borussia Dortmund evinde rahat kazandı!
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Bundesliga 32. hafta maçında Borussia Dortmund, sahasında Augsburg ile karşılaştı.

Signal ıduna Park'ta oynanan maçı ev sahibi ekip 5-1 kazandı. Dortmund'un gollerini 4 ve 29. dakikalarda Moukoko, 20. dakikada Malen, 34. dakikada Marco Reus, 64. dakikada ise Nmecha kaydetti. Augsburg'un tek golü 32. dakikada Vargas'tan geldi.

Dortmund'da Salih Özcan maça yedek kulübesinde başladı ve 63. dakikada oyuna girdi.

Dortmund'dan sezon sonunda ayrılacağını açıklayan Marco Reus, maçta 1 gol ve 2 asistle yıldızlaştı.

Borussia Dortmund forması giyen Youssoufa Moukoko, attığı golden sonra Arda Güler'in gol sevincini yaptı.

Alınan bu sonuçla birlikte Dortmund puanını 60'a çıkardı ve haftayı 5. sırada tamamladı. Augsburg ise 39 paunda kalarak Avrupa yolunda yara aldı.

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