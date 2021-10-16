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Spor

Borussia Dortmund, Mainz'i affetmedi

Almanya Bundesliga'nın 8. hafta maçında Borussia Dortmund, evinde Mainz'i 3-1 mağlup etti. Dortmund'da Marco Reus 1 gol atarken, Erling Haaland 2 golle takımına katkıda bulundu.

16 Ekim 2021 Cumartesi 18:33 - Güncelleme: 16 Ekim 2021 Cumartesi 18:34
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Almanya Bundesliga'da 8. hafta karşılaşmasında Borussia Dortmund, Mainz'ı ağırladı.

Signal Iduna Park'ta oynanan müsabaka, Dortmund'un 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Marco Reus ve 54. dakikada penaltıdan ve 90+4. dakikada Erling Haaland attı. Mainz'ın tek sayısını ise Burkardt kaydetti.

Bu sonucun ardından Borussia Dortmund, üst üste 2. galibiyetini aldı ve 18 puana yükselerek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Üst üste 3. mağlubiyetini alan Mainz ise 10 puanla 10. sırada yer aldı.

Borussia Dortmund, gelecek hafta Bielefeld deplasmanına gidecek. Mainz ise Augsburg'u ağırlayacak.

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