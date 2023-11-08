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Spor

Borussia Dortmund, Newcastle'yi rahat geçti

Şampiyonlar Ligi'nde Alman temsilcisi Borussia Dortmund sahasında İngiliz temsilcisi Newcastle United'ı konuk etti. Ev sahibi ekip karşılaşmadan 2-0 galip ayrılmayı başardı.

8 Kasım 2023 Çarşamba 00:08 - Güncelleme:
Borussia Dortmund, Newcastle'yi rahat geçti
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UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu 4. hafta karşılaşmasında Borussia Dortmund sahasında ağırladığı Newcastle United'ı 2-0 mağlup etmeyi başardı.

Borussia Dortmund'a galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Niclas Füllkrug ve 79. dakikada Julian Brandt kaydetti.

Ayrıca Borussia Dortmund'a Milli oyuncumuz Salih Özcan karşılaşmada 90 dakika forma giydi.

Borussia Dortmund aldığı bu galibiyetle beraber puanını 7'ye yükseltirken, Newcastle United ise 4 puanda kaldı.

Borussia Dortmund bir sonraki karşılaşmada deplasmanda Milan'a konuk olurken, Newcastle United'da yine deplasmanda Paris Saint-Germain'e konuk olacak.

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