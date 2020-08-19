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Spor

Borussia Dortmund, Reinier'i kiraladı

Borussia Dortmund, Real Madrid'in 2002 doğumlu Brezilyalı yıldız adayı Reinier'i iki yıllığına kiraladı. İspanyol devi, genç yeteneği Flamengo'dan 30 milyon avroya transfer etmişti.

AA19 Ağustos 2020 Çarşamba 17:05 - Güncelleme: 19 Ağustos 2020 Çarşamba 17:05
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Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Borussia Dortmund, İspanya'nın Real Madrid takımından Brezilyalı genç oyuncu Reinier Jesus Carvalho'yu kiraladı.

Borussia Dortmund Kulübü, Real Madrid'den 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Reinier'in iki yıllığına kiralandığını duyurdu.

Profesyonel kariyerine ülkesinin Flamengo ekibinde başlayan Reinier, bu yıl 30 milyon avro bonservis bedeliyle Real Madrid'e transfer olmuştu.

Reinier, geçen sezon Real Madrid'in B takımıyla 3 maça çıkmış ve 2 gol atmıştı.

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