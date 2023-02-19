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Spor

Borussia Dortmund zirveyi yakaladı

Borussia Dortmund, Almanya Bundesliga'nın 21. hafta mücadelesinde sahasında konuk ettiği Hertha Berlin'i 4-1 yenerek lider Bayern Münih'le puanları eşitledi.

19 Şubat 2023 Pazar 22:29 - Güncelleme:
Borussia Dortmund zirveyi yakaladı
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Bundesliga'nın 21. haftasında Borussia Dortmund ile Hertha Berlin karşı karşıya geldi. Signal Iduna Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Dortmund, 4-1'lik skorla kazandı.

Dortmund'a galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Karim Adeyemi, 32. dakikada Donyell Molen, 76. dakikada Marco Reus ve 90. dakikada Julian Brandt kaydetti.

Hertha Berlin'in tek golü 47. dakikada Lucas Tousart'tan geldi.

Dortmund'da Salih Özcan; konuk ekipte Tolga Ciğerci maça ilk 11'de başladı. Salih Özcan, 90 dakikada sahada kaldı. Tolga Ciğerci ise 58'de bir sarı kart gördü ve 79'da yerini Kevin Prince Boateng'e bıraktı.

Üst üste 6. galibiyetini alan Dortmund, 43 puana yükseldi ve lider Bayern Münih ile puanını eşitledi. Hertha Berlin ise 17 puanla küme düşme hattında kaldı.

Dortmund, gelecek hafta Hoffenheim'a konuk olacak. Hertha Berlin ise sahasında Augsburg ile karşılaşacak.

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