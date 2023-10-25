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Spor

Borussia Dortmund zor deplasmanda kazandı

Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında Borussia Dortmund deplasmanda Newcastle United'ı mağlup etti.

25 Ekim 2023 Çarşamba 23:59 - Güncelleme:
Borussia Dortmund zor deplasmanda kazandı
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Şampiyonlar Ligi F Grubu 3. hafta karşılaşmasında Borussia Dortmund deplasmanda konuk olduğu Newcastle United'ı 1-0 mağlup etmeyi başardı.

Borussia Dortmund'a galibiyeti getiren golü 45. dakikada Felix Nmecha kaydetti. Ayrıca bu gol Borussia Dortmund'un gruplarda attığı ilk gol oldu.

Ayrıca Milli oyuncumuz Salih Özcan karşılaşmada 48 dakika sahada kaldı.

Borussia Dortmund bu galibiyetle beraber puanını 4'e yükseltirken, Newcastle United'da 4 puanda kaldı.

Şampiyonlar Ligi 4. haftasında bu iki takım tekrardan karşılaşacak. Maçın ev sahipliğini Borussia Dortmund yapacak.

  • Dortmund galibiyeti
  • deplasman zaferi
  • Newcastle mağlubiyeti

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