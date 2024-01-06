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Spor

Borussia Dortmund'a bir Türk daha

Alman ekibi Borussia Dortmund, Ümit Milli Takım'ın forveti Can Uzun'u kadrosuna katmak için kulübü Nürnberg ile görüşmelere başladı.

6 Ocak 2024 Cumartesi 13:16 - Güncelleme:
Borussia Dortmund'a bir Türk daha
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Bundesliga 2 ekiplerinden Nürnberg'de forma giyen 18 yaşındaki Ümit Milli forvet Can Uzun'a dev bir talip çıktı.

Alman basınından Bild'in haberine göre; Borussia Dortmund, Can Uzun'u renklerine bağlamak için Nürnberg ile transfer görüşmelerine resmen başladı.

Haberde, Dortmund ile yaptığı görüşmelerde Nürnberg'in Can Uzun için 10 milyon euro talep ettiği belirtildi.

BAYERN MÜNİH DE TAKİPTE

Öte yandan haberde, 18 yaşındaki forvet Can Uzun'un durumunun Bayern Münih tarafından da takip edildiğine yer verildi.

18 YAŞINDA 17 MAÇTA 9 GOL 3 ASİST

Bu sezon Nürnberg formasıyla 17 resmi maça çıkan Can Uzun, bu maçlarda 9 gol 3 asist kaydetti.

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