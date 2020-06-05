İSTANBUL 27°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,7549
  • EURO
    7,6736
  • ALTIN
    372.255
  • BIST100
    109537
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Borussia Dortmund'lu 15 yaşındaki Youssoufa Moukoko rekorları altüst etti!
Spor

Borussia Dortmund'lu 15 yaşındaki Youssoufa Moukoko rekorları altüst etti!

Borussia Dortmund forması giyen 15 yaşındaki Youssoufa Moukoko tüm rekorları tek tek kırıyor.

05 Haziran 2020 Cuma 01:00 - Güncelleme: 05 Haziran 2020 Cuma 01:00
ABONE OL

2016 senesinden beri Borussia Dortmund forması giyen Youssoufa Moukoko tüm rekorları kırıyor. 20 Kasım 2004'te Kamerun'da doğan ama Almanya Milli Takımı'nı seçen genç yıldız adayı oyun tarzı olarak Samuel Eto'o'yu andırıyor. Forvet mevkisinde oynamasının yanı sıra sağ ve sol kanatta da forma giyebilen genç gol makinesinin kulübü Dortmund'la 2022 yılının sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.

Sol ayağını kullanan 1,79 boyundaki forvet oyuncusu; hızı, atletizmi, bitiriciliği ve oyun görüşü özellikleriyle ön plana çıkıyor. Oyuncu kendi yaş grubunun üst liglerinde oynamasına rağmen bu sezon çıktığı 28 maçta 38 gol atıp 10 asist yaparak her 64 dakikada 1 gol atmayı başardı.

Eşinin geçirdiği kaza, bebeğinin hayatını kurtardı

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.