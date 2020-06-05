05 Haziran 2020 Cuma 01:00 - Güncelleme: 05 Haziran 2020 Cuma 01:00

2016 senesinden beri Borussia Dortmund forması giyen Youssoufa Moukoko tüm rekorları kırıyor. 20 Kasım 2004'te Kamerun'da doğan ama Almanya Milli Takımı'nı seçen genç yıldız adayı oyun tarzı olarak Samuel Eto'o'yu andırıyor. Forvet mevkisinde oynamasının yanı sıra sağ ve sol kanatta da forma giyebilen genç gol makinesinin kulübü Dortmund'la 2022 yılının sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.

Sol ayağını kullanan 1,79 boyundaki forvet oyuncusu; hızı, atletizmi, bitiriciliği ve oyun görüşü özellikleriyle ön plana çıkıyor. Oyuncu kendi yaş grubunun üst liglerinde oynamasına rağmen bu sezon çıktığı 28 maçta 38 gol atıp 10 asist yaparak her 64 dakikada 1 gol atmayı başardı.