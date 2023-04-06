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Spor

Borussia Dortmund'u eleyen Leipzig, Almanya Kupası'nda yarı finale yükseldi

Almanya Kupası çeyrek final mücadelesinde Borussia Dortmund'u konuk eden Leipzig, rakibini 2-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

AA6 Nisan 2023 Perşembe 09:14 - Güncelleme:
Borussia Dortmund'u eleyen Leipzig, Almanya Kupası'nda yarı finale yükseldi
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Almanya Kupası çeyrek finalinde Borussia Dortmund'u 2-0 yenen Leipzig, yarı finale çıktı.

Leipzig, Almanya Kupası çeyrek final maçında Red Bull Arena'da Borussia Dortmund'u konuk etti.

Ev sahibi ekip Timo Werner'in 22. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Çekişmeli geçen ikinci yarıda Leipzig, 90+7. dakikada Willi Orban ile bulduğu golle karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Leipzig, Almanya Kupası'nda adını yarı finale yazdırdı.

Çeyrek finalde oynanan günün diğer karşılaşmasında Nürnberg'i deplasmanda 83. dakikada Enzo Millot'un golüyle yenen Stuttgart da bir üst tura çıktı.

Almanya Kupası'nda yarı finale ayrıca daha önce Bayern Münih'i deplasmanda 2-1 yenen Freiburg ve Union Berlin'i sahasında 2-0 mağlup eden Eintracht Frankfurt yükselmişti.

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