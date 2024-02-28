Borussia Dortmund'un hedefi Julian Nagelsmann

Bundesliga'da istediği sonuçları alamayan ve şampiyonluk yarışından epey uzaklaşan Borussia Dortmund, gelecek sezon işini şansa bırakmak istemiyor.

Foot Mercato'nun haberine göre; Borussia Dortmund, sezon sonunda Edin Terzic'in yerine Alman Milli Takımı'nı çalıştıran Julian Nagelsmann'ı takımın başına getirmek istiyor.

Haberde, Borussia Dortmund yetkililerinin, Almanya Milli Takımı ile EURO2024'te mücadele edecek Nagelsmann'a turnuva sonrasında imza attırma hedefinde olduğu belirtildi.

Henüz 36 yaşında olan Nagelsmann, Bayern Münih başta olmak üzere daha önce Hoffenheim ve Leipzig gibi önemli kulüplerde de görev yapmıştı.